V torek, 13. decembra, je generalni sekretar Zunanjega ministrstva Peter Launsky-Tieffenthal diplomatu iz Sveč predal Veliki zlati častni znak republike Avstrije. Launsky-Tieffenthal je izrazil veselje nad dejstvom, da se je republika odločila počastiti izjemen diplomatski in življenjski opus Valentina Inzka. Pred vročitvijo Velikega zlatega častnega znaka v zunanjem ministrstvu je družino Inzko sprejel in ji čestital tudi predsednik Avstrije Alexander Van der Bellen.

Valetnin Inzko je v svoji dolgi diplomatski karieri zastopal Avstrijo v Beogradu, New Yorku in Pragi, preden je bil leta 1996 imenovan za avstrijskega veleposlanika v Sarajevu, kjer je tudi ustanovil veleposlaništvo. Od leta 2005 do 2009 je bil avstrijski veleposlanik v Sloveniji, nato pa je bil leta 2009 imenovan za visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino. Še preden da je vstopil v Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Avstrije, je opravljal naloge v misijah UNDP-a v Ulan Batorju v Mongoliji in v Colombu na Šrilanki.

Foto: BMEIA/Gruber

Inzko je bil tudi avstrijski veleposlanik Ljubljani, spričo bogatih izkušenj in poznavanja jezikov ter zgodovine je bil imenovan za Visokega predstavnika mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino, pa tudi za posebnega odposlanca Evropske unije. V BiH je Inzko bdel nad uresničevanjem Daytonskega sporazuma, ter podpiral reformna prizadevanja, katerih cilj ostaja članstvo v Evropski uniji. Več kot 12 let se je Inzko močno prizadeval za krepitev miru v Bosni in Hercegovini, podpiral njeno evropsko perspektivo ter se zavzemal za spravo med etničnimi skupinami v državi, pri čemer je vedno upošteval interese vseh državljanov. Veliki zlati častni znak se podeljuje za posebne zasluge za republiko Avstrijo.