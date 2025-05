V ponedeljek, 5. maja, je v Dobrli vasi obhajala osebni praznik Majda Plesnik, v četrtek, 8. maja, pa praznuje 75. rojstni dan njen mož Jože Plesnik (slika). Slavljencema prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujeta Team Kramer in SPD Srce.