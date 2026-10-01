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Tomaž Ogris
Tomaž Ogris praznuje 80. življenjski jubilej

1.10.2026 Tuce Tutzach Novice

V  četrtek, 1. oktobra, je upokojeni vodja manjšinskošolskega oddelka v deželni izobraževalni direkciji Tomaž Ogris iz Tuc na sončnih Radišah prelistal 80. list svoje bogate živ­ljenjske knjige. Kot šolnik ter predsednik SPZ, predsednik SPD Radiše ter kot publicist, prvi predsednik DS »Avstrijske narodnosti v SPÖ« in dolgoletni glavni urednik Mladega roda si je pridobil izredne zasluge za razvoj slovenske narodne skupnosti ter narodnostno sožitje na Koroškem. Ob okroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo predvsem zdravja in zadovoljstva vsi domači, SPD Radiše ter omizje modrijanov.

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