V soboto, 24. maja, praznuje Tomaž Kreutz v Celovcu 40. rojstni dan. Libuškemu rojaku prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva žena Marina, otroci Paul, Štefan in Milena, mama Sonja in oče Miha ter tašča Josefine in tast Konrad ter matjaževci.