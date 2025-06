Nedavno sta stopila pred poročni oltar Izidor Sturm in Kristina Kragelj. Po civilni poroki v Muzeju Wernerja Berga sta z žlahto praznovala v Čirkovčah in Šmihelu. Cerkvena poroka je sledila v cerkvi sv. Margarete v Štinjanu pri Puli. Zakoncema želijo obilo sreče na skupni življenjski poti vsi domači, prijatelji in dobri znanci.