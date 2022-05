Dorica Sabotnik, ki je leta 1975 ponovno obudila tamburaštvo v Hodišah, je 31. januarja letos praznovala 80. rojstni dan. Zaradi prenove hiše, ki ji je sledil zlom roke, jo je Starabanda z obiskom in pesmijo presenetila šele na predvečer praznika dela. Glavnino Starebande tvorijo prav tamburašice in tamburaši, ki so pod vodstvom Dorice Sabotnik začeli skupaj igrati v 70. letih prejšnjega stoletja. Čestitkam Starebande se pridružujejo članice in člani SPD Zvezda iz Hodiš in SPD Edinost iz Škofič.