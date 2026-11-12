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Stanko Wakounig
Stanko Wakounig praznuje 80 let

12.11.2026 Spodnje Vinare Unternarrach Novice

V soboto, 14. novembra, bo Stanko Wakounig obhajal 80. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva  žena Cvetka, sinovi Daniel, Samo in Miro z ženami ter vnuki Lara, Jan, Nina, Aron, David, Ian, Ivo in Vitus. Željam se pridružujejo sestra Marica in brat Tonej z družinama, sorodniki in prijatelji ter društvenice in društveniki SPD Danica, kjer je Stanko v raznih funkcijah aktiven že več kot 60 let. Čestitata tudi GWL Škocjan in deželna EL.

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