Stanko Wakounig praznuje 80 let

V soboto, 14. novembra, bo Stanko Wakounig obhajal 80. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva žena Cvetka, sinovi Daniel, Samo in Miro z ženami ter vnuki Lara, Jan, Nina, Aron, David, Ian, Ivo in Vitus. Željam se pridružujejo sestra Marica in brat Tonej z družinama, sorodniki in prijatelji ter društvenice in društveniki SPD Danica, kjer je Stanko v raznih funkcijah aktiven že več kot 60 let. Čestitata tudi GWL Škocjan in deželna EL.

