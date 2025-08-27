Srečala je Abrahama

Poznamo jo kot zelo veselo in prijazno žensko, ki je kot učiteljica zelo priljubljena tudi pri otrocih. Na začetku svoje poklicne poti je poučevala na zasebni ljudski šoli Mohorjeve, sedaj pa poučuje na glavni šoli v Šentjakobu v Rožu. Zelo je povezana tudi s Selami, odkoder izhaja tudi njen oče ter znani pesnik in slikar Gustav Januš. Poleg tega je tudi navdušena lovka. Pred kratkim pa je obhajala Kristina Januš posebni praznik – 50. rojstni dan. Ob srečanju z Abrahamom ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče, lovskega blagorja ter osebnega zadovoljstva starši, sorodniki in prijateljice.