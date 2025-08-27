Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Kristina Januš
Srečala je Abrahama

27.8.2025 Podgorje Maria Elend Novice

Poznamo jo kot zelo veselo in prijazno žensko, ki je kot učiteljica zelo priljubljena tudi pri otrocih. Na začetku svoje poklicne poti je poučevala na zasebni ljudski šoli Mohorjeve, sedaj pa poučuje na glavni šoli v Šentjakobu v Rožu. Zelo je povezana tudi s Selami, odkoder izhaja tudi njen oče ter znani pesnik in slikar Gustav Januš. Poleg tega je tudi navdušena lovka. Pred kratkim pa je obhajala Kristina Januš posebni praznik – 50. rojstni dan. Ob srečanju z Abrahamom ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče, lovskega blagorja ter osebnega zadovoljstva starši, sorodniki in prijateljice.  

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt