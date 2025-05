Minuli petek, 9. maja, je obhajala 50. rojstni dan Petra Blaschitz, velika prijateljica slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva otroci Lilli, Leni in Maxi, sestra Verena in brat Stefan, mama Sonja in oče Reinhard ter Janko in ostali prijatelji in dobri znanci.