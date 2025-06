V sredo, 4. junija, je Peter Ratschnig iz Dolinčič pod Matjaževo Peco praznoval 50. rojstni dan. Ob srečanju z Abrahamom prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači. Ostani še na­prej takšen, kot si vedno bil, in prisrčna hvala, da si za vsakogar vedno tu.