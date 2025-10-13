Sprva praznovala hčerka, za njo tudi oče 

Minuli teden je bilo pri Kumru v Bilnjovsu zelo praznično: v petek, 3. oktobra, je obhajala 45. rojstni dan državna poslanka Olga Voglauer, v nedeljo, 5. oktobra, pa je obhajal osebni praznik tudi njen oče Miha Zablatnik, bivši tajnik Koroške enotne liste in ustanovni predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS). Slavljencema prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, ustvarjalne energije ter osebnega zadovoljstva vsi domači, SJK, KIS ter prijatelji in dobri znanci.