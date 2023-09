Dolgoletni župnik far Železna Kapla, Obirsko in Rebrca, dekan Poldej Zunder je iz rok krškega škofa Jožeta Marketza v ponedeljek, 18. septembra, v cerkvi v Železni Kapli prejel Slomškovo nagrado. Podeljena mu je bila za zasluge na področju dela z mladino.

Železna Kapla Kot je ob podelitvi Slomškove nagrade dejal škof Jože Marketz, je Slomškova nagrada pravzaprav namenjena mladim, tako posameznikom kot tudi skupinam. Slomškovo nagrado podeljujejo slovenske katoliške ustanove na Koroškem: duhovniško združenje Sodalitas, Dušno-pastirski urad Krške škofije, šolske sestre sv. Frančiška, Katoliška akcija, tednik Nedelja, Mohorjeva družba in misijonska pisarna. Namen nagrade je spodbuditi mlade in njihove mentorje za inovativne pastoralne dejavnosti. »Večjega mentorja za mlade, kot je Poldej Zunder, verjetno nimamo na Koroškem,« je dejal krški škof Marketz. »Po eni strani je Poldej molilec in duhovnik, ki je zgled vernosti in cerkvenosti, po drugi strani pa je kulturnik, po čemer ga pozna cela južna Koroška, saj se že petdeset let angažira pri delu z mladino.« Leta 1942 rojeni Poldej Zunder je šele tretji prejemnik Slomškove nagrade; leta 2011 dijakinje in dijaki VŠ Šentpeter, leta 2012 pa jo je prejel mladinski zbor Angels iz Bilčovsa.

Darujoča ljubezen

Podelitev nagrade je v slovesnem, a tudi prisrčnem vzdušju z elementi ljudske pobožnosti potekala v farni cerkvi ob bogatem kulturnem programu, ki so ga oblikovali pevski sestavi iz Železne Kaple in Obirskega. Iz Lukovega evangelija je bral župnik Ephraim Osinakachukwu Nwaohiri, na prebrani odlomek o mladeniču iz Naima, ki ga je od mrtvih obudil Jezus, se je nato v pridigi navezal škof Marketz: »Marsikdo izmed nas je v sebi mrtev in vsem nam Jezus kliče: Mladenič, rečem ti, vstani!« Erhard Oschina je prebral pismo škofa Antona Martina Slomška, v katerem poziva Slovence, naj se ne sramujejo svojega jezika in rodu. Slavnostni govornik Jože Till je zarisal bogat življenjski lok in zasluge Poldeja Zundra na področju medkulturnega sporazumevanja na Koroškem v 70. letih in pastoralnega dela v farah, za katere je nagrajenec pristojen. A tudi na obnovo komende na Rebrci s pomočjo pokojne Anice Fugger, zasluge za Teden mladih umetnikov, za gledališko delo, za pastoralne radijske oddaje ob večjih cerkvenih praznikih, za Gregorjev dom in trajnostno oskrbo starejših v občini, globoke duhovne misli v tedniku Nedelja, pa tudi na Poldejevo navdušenje nad nogometom slavnostni govornik Till ni pozabil. V zahvali se je nagrajenec poklonil Anici Fugger, »brez katere na Rebci nikoli ne bi dosegel tega, kar sem«, ter se zahvalil škofu, sopotnikom, katoliškim ustanovam in vsem sodelujočim pevskim sestavom ter vsem posameznikom, ki so pripravili podelitev: »Mislim, da vsak od nas občuti besede: Ko boš tehtal požete plodove, Gospod, bo darujoča ljubezen edina vstop­nica med zrnje.«