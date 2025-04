V sredo, 9. aprila, je Hanzi Ogris, p. d. Kovač (levo), praznoval 70. rojstni dan, v petek, 11. aprila, pa je njegov zet ter novinar Slovenskega sporeda ORF Sandi Mak srečal Abrahama. Slavljencema prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in božjega blagoslova vsi domači, EL Sele ter sorodniki in prijatelji iz Sel in iz Podjune. Vse ta buale in na zdravje!