Skupno obhajata okrogla življenjska jubileja

Za Zofko in Stanka Sadjak iz Strpne vasi, ki skupno obhajata te dni okrogli življenjski jubilej, smo prejeli naslednje voščilo:

»Draga Zofka, dragi Stanko! Draga slavljenca! Oba praznujeta te dni 70. rojstni dan. V nekaj dneh pa bosta praznovala še 50 let poroke. Zelo se veselimo z vama in neizmerno cenimo vse lepe pogovore, nasmehe, praznovanja, lepe in tudi težke trenutke, ki jih skupaj doživljamo. Imamo vaju res zelo radi in smo zelo ponosni na vaju. Naj bo vajina nadaljnja življenjska pot polna zdravja, veselja, ljubezni, topline in božjega blagoslova. To vama iz dna srca želijo hčerki Daniela in Nadja z družinama, sestre in bratje z družinami ter vsa šmihelska in dobovska žlahta. Bog vaju živi in na zdravje!«