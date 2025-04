Njen ljubi mož Branko Kolter je obhajal 60. rojstni dan že januarja letos, prihodnjo soboto, 3. maja, pa bo 60-letnico obhajala tudi njegova šarmantna žena Sonja Kolter. Slavljencema, ki bosta skupno praznovala, želijo obilo zdravja, sreče in ljubezni vsi domači, sorodniki, Oktet Suha ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.