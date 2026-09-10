Skupni okrogli življenjski jubilej

V istem letu ter mesecu, septembra 1946, sta se rodila Matevž Grilc in njegova žena Marjana, skupaj sta obiskovala Slovensko gimnazijo, na kateri sta tudi maturirala, in skupaj sta se odločila, da bosta skupaj prehodila tudi nadaljnjo življenjsko pot in si tako ustvarila dom ter družino s hčerko Lidijo in s sinom Bojanom. Sedaj pa je prišel tudi trenutek, ko oba skupaj obhajata visok življenjski jubilej. Medtem ko je dolgoletni predsednik NSKS Matevž Grilc prelistal 80. list svoje bogate življenjske knjige v ponedeljek, 7. septembra, je njegova žena Marjana obhajala 80. življenjski jubilej dva dni pozneje, v sredo, 9. septembra. Slavljencema prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači, sorodniki, GWL Škocjan, matjaževci in prijatelji.

