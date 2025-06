V petek, 30. maja, je praznoval 40. rojstni dan Samo Olip. Ob osebnem prazniku mu prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi prijatelji in dobri znanci. Dolgoletnemu nogometašu, ki je nedavno zaključil nogometno kariero, čestitata tudi Team Koroška in Slovenski atletski klub.