Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Štefan in Sonja Sienčnik
Rojstni dan praznujeta istega dne

9.10.2025 Dobrla vas Eberndorf Novice

V ponedeljek, 13. oktobra, pred 85 leti je zagledal luč sveta Štefan Sienčnik, sin legendarnega podjetja Sienčnik v Dobrli vasi. 15 let pozneje pa je na isti dan kot njen brat Štefan prijokala na svet njegova sestra Sonja Kramer-Sienčnik, ki bo v ponedeljek, 13. oktobra, obhajala 70. življenjski jubilej. Slavljencema prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva družina, prijatelji, SPD Srce, Team Kramer, Mavrica in učiteljski zbor Slovenske gimnazije. Bog vaju živi!  

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt