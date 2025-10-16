Rezi Gröblacher – 80 let

Poklicna pot je Rezi Gröblacher pripeljala v gostilno pri Antoniču na Reki, kjer se je v nasmejano in delavno natakarico zagledal Hanzi Gröblacher, p. d. Vožnik. Rodili so se trije otroci, Rezi in Hanzi pa sta postavila tudi novo hišo, v katero so sprejemali tudi turiste. Raznoliko delo na kmetiji je opravljala z veliko veselja in skrbnostjo. Poleti smo jo pogosto videli na traktorju, saj je mož hodil v službo pri ÖDK. Ko je šla zadnja živina iz hleva, se je odločila za izobrazbo za zeliščno strokovnjakinjo, svoje znanje pa je nato posredovala šolarjem in drugim v številnih delavnicah. Prav tako je Rezi že vrsto let aktivna v farnem svetu, znana pa je tudi kot »vremenarka« slovenskega sporeda ORF. Ob 80. rojstnem dnevu želijo Rezi Gröblacher obilo zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva družina in prijatelji.