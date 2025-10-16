Rezi Gröblacher – 80 let

Poklicna pot je Rezi Gröblacher pripeljala v gostilno pri Antoniču na Reki, kjer se je v nasmejano in delavno natakarico zagledal Hanzi Gröblacher, p. d. Vožnik. Rodili so se trije otroci, Rezi in Hanzi pa sta postavila tudi novo hišo, v katero so sprejemali tudi turiste. Raznoliko delo na kmetiji je opravljala z veliko veselja in skrbnostjo. Poleti smo jo pogosto videli na traktorju, saj je mož hodil v službo pri ÖDK. Ko je šla zadnja živina iz hleva, se je odločila za izobrazbo za zeliščno strokovnjakinjo, svoje znanje pa je nato posredovala šolarjem in drugim v številnih delavnicah. Prav tako je Rezi že vrsto let aktivna v farnem svetu, znana pa je tudi kot »vremenarka« slovenskega sporeda ORF. Ob 80. rojstnem dnevu želijo Rezi Gröblacher obilo zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva družina in prijatelji.
Iz rubrike Čestitke preberite tudi