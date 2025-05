V soboto, 24. maja, bo obhajala 60. rojstni dan Marija Greiner, ki izhaja iz Rožankove rodbine v Podroju. Kot zdravnica se rada posveča vsem tistim, ki potrebujejo njeno pomoč. Posebno rada pomaga in spremlja tudi človeka v njegovih zadnjih urah. Prav tako rada poje pri cerkvenem zboru Šentrupert pri Velikovcu in se udeležuje vsakdanje maše. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji.