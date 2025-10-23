Prisrčne čestitke Sternovi Urši

Izhaja iz Plesnikarjeve rodbine, Turnerjeva kmetija v Mali vasi je postala njena druga domovina, kjer sta si Francem Zanklom ustvarila dom in družino. Minuli torek, 21. oktobra, je Urši Stern obhajala 65. rojstni dan. Slavljenka je bila članica legendarnega Obirskega ženskega okteta in še vedno poje pri globaškem cerkvenem zboru. Ob osebnem prazniku prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in zadovoljstva družina, vsi Sternovi, EL Globasnica in cerkveni pevci.