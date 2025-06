V torek, 10. junija, je Greti Hafner z Bistrice v Rožu obhajala 85. življenjski jubilej. Ob osebnem prazniku ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva SPD Kočna, VS Bistrica v Rožu ter prijatelji in dobri znanci. Čestitke Kočne, povezane z najboljšimi željami, veljajo tudi Štefanu Feinigu in Branetu Ogorevcu.