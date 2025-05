Minuli torek, 20. maja, je pri Podnarju v Podnu obhajala 70. rojstni dan Justi Waldhauser. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači, sorodniki ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujeta VS Borovlje in SJK.