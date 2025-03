Prisrčne čestitke Pavli Hedenik

Pred kratkim je prelistala 95. list svoje bogate življenjske knjige Pavla Hedenik iz Velinje vasi. Slavljenka, mati uspešnega podjetnika Roberta Hedenika, izhaja iz rodbine Knaberle v Velinji vasi in je prej rada veliko rajžala, sedaj pa se še posebej veseli ob svojih vnukih in pravnukih. Ob visokem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo predvsem zdravja otroci Robert, Liza, Hanzi in Martin, EL Bilčovs, vnuki in pravnuki pa ji pošiljajo 95 poljubčkov.