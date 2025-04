V sredo, 16. malega travna, je v Oslu na Norveškem srečala Saro, Abrahamovo ženo, gospa Anita Wakounig, roj. Stenbakk. Slavljenki iskreno čestita in želi vse najboljše mož Darko s sinovoma Josteinom in Jarandom. Čestitkam se pridružuje Kovačeva žlahta iz Mlinč in Želuč. Še na mnoga leta!