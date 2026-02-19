Novice logo
Marija Mirjana Zenz
Prisrčne čestitke ob rojstvu male Marije

19.2.2026 Dunaj Wien Novice

Na svečnico, 2. februarja 2026, je na Dunaju zagledala luč sveta mala Marija Mirjana Zenz, ki je prvo ime prejela v ljubeč spomin na očetovi babici. Z velikim veseljem in toplino v srcu čestitamo ponosnima staršema Anni Kumnig in Mateju Zenzu ob rojstvu njune ljubeče pričakovane prvorojenke. Naj vama hčerka prinese nešteto nasmehov, nežnih trenutkov in skupnih srečnih dni, mali Mariji pa želimo zdravo, mirno in z ljubeznijo obdano otroštvo. Mladi družini želimo obilo zdravja, sreče in božjega blagoslova. Iskrene čestitke pošiljajo Oma, bica, dedi, tete in strici, velika Sternova družina pa se že veseli naslednjega družinskega srečanja, ko bodo malo Marijo lahko toplo objeli in razvajali.

