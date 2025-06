Pred kratkim je praznoval polokrogli življenjski jubilej priljubljeni kmet iz Rinkol Štefan Domej ml. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitajo ter želijo obilo zdravja in božjega blagoslova vsi prijatelji in dobri znanci. Ad multos annos! Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujeta Enotna lista Pliberk in SJK.