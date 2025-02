V petek, 21. februarja, bo Marta Nachbar iz Čirkovč prelistala 80. list svoje bogate življenjske knjige. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva otroci z družinami, sorod­niki, prijatelji in dobri znanci, vnukinji in vnuka ter pravnuki pa ji pošiljajo 80 poljubčkov. Številnim čestitkam se pri­družuje EL Pliberk.