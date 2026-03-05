Prisrčne čestitke Marjanci Mešnik

Prihodnja nedelja, 8. marec, bo za Marjanco Mešnik, roj. Sima, še posebno prazničen dan: praznovala bo 80. življenski jubilej. Marjanca je doraščala s sestrama Vido in Katico in z bratom Šuršom v Pulpačah. Po maturi leta 1965 na Slovenski gimnaziji se je odločila za poklic učiteljice in tako prišla v Gorjane na Zilji. Tam je spoznala svojega bodočega moža Hanzija in že leta 1969 je sledila poroka. Kmalu nato so se rodili otroci Martin, Daniel in Kristina. Desetletja je poučevala na Ziljski Bistrici in potem v novi šoli v Zahomcu. Marjanca se vedno zavzema za slovensko narodno skupnost in je tesno povezana s farno skupnostjo v Gorjanah, s kulturnim društvom SPD Zila in z drugimi našimi ustanovami. Obletnico obhaja v krogu družine in prijateljev in seveda tudi s tremi vnuki, Petrom, Simonom in Gabrielom, ki so ji v ponos in veselje. Čestitajo in želijo obilo zdravja in zadovoljstva vsi domači, prijatelji, prav tako pa SPD Zila, VS Straja vas in ŠD Zahomc.
