Marjanca Mešnik, roj. Sima
Prisrčne čestitke Marjanci Mešnik

5.3.2026 Gorje Göriach Novice

Prihodnja nedelja, 8. marec, bo za Marjanco Mešnik, roj. Sima, še posebno prazničen dan: praznovala bo 80. življenski jubilej. Marjanca je doraščala s sestrama Vido in Katico in z bratom Šuršom v Pulpačah. Po maturi leta 1965 na Slovenski gimnaziji se je odločila za poklic učiteljice in tako prišla v Gorjane na Zilji. Tam je spoznala svojega bodočega moža Hanzija in že leta 1969 je sledila poroka. Kmalu nato so se rodili otroci Martin, Daniel in Kristina. Deset­letja je poučevala na Ziljski Bistrici in potem v novi šoli v Zahomcu. Marjanca se vedno zavzema za slovensko narodno skupnost in je tesno povezana s farno skupnostjo v Gorjanah, s kulturnim društvom SPD Zila in z drugimi našimi ustanovami. Obletnico obhaja v krogu družine in prijateljev in seveda tudi s tremi vnuki, Petrom, Simonom in Gabrielom, ki so ji v ponos in veselje. Čestitajo in želijo obilo zdravja in zadovoljstva vsi domači, prijatelji, prav tako pa SPD Zila, VS Straja vas in ŠD Zahomc.   

