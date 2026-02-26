Novice logo
Andrej Urank
Prisrčne čestitke hodiške »Zvezde«

26.2.2026 Ljubljana Ljubljana Novice

Minuli ponedeljek, 23. februarja, je pravnik in tolmač za slovenščino Andrej Urank (slika) praznoval 60. rojstni dan. Slavljencu, ki s svojo družino živi v Ljubljani in na Plašišču pri Hodišah, hodiško Slovensko pro­svetno društvo »Zvezda« prisrčno čestita in želi obilo zdravja, sreče, ljubezni in osebnega zadovoljstva. Čestitke hodiške »Zvezde«, povezane z najboljšimi željami, veljajo tudi Roswithi Spitzer iz Škofič, ki obhaja osebni življenjski jubilej v četrtek, 26. februarja. 

