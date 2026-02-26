Prisrčne čestitke hodiške »Zvezde«

Minuli ponedeljek, 23. februarja, je pravnik in tolmač za slovenščino Andrej Urank (slika) praznoval 60. rojstni dan. Slavljencu, ki s svojo družino živi v Ljubljani in na Plašišču pri Hodišah, hodiško Slovensko pro­svetno društvo »Zvezda« prisrčno čestita in želi obilo zdravja, sreče, ljubezni in osebnega zadovoljstva. Čestitke hodiške »Zvezde«, povezane z najboljšimi željami, veljajo tudi Roswithi Spitzer iz Škofič, ki obhaja osebni življenjski jubilej v četrtek, 26. februarja.