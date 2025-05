Prisrčne čestitke hodiške Zvezde

Še prej, v četrtek, 8. maja, bo prelistal 75. list svoje bogate življenjske knjige Fredi Petritz iz Vrbe (zgornja slika desno), v petek, 9. maja, pa bo pri Pulharju v Prtičah pri Hodišah srečal Abrahama oz. praznoval 50. rojstni dan Mihi Kropiunig (spodnja slika levo, skupaj s sinom Felixom in očetom Francem). Hodiško Slovensko prosvetno društvo (SPD) Zvezda vsem trem slavljencem prisrčno čestita in želi obilo zdravja, sreče, ljubezni, veselja in božjega blagoslova. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in dobri znanci ter kličejo: Na zdravje!