Minulo nedeljo, 11. maja, je obhajala 75. rojstni dan Hani Kogoj iz Koprivne pri Železni Kapli. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje Zveza koroških partizanov (ZKP).