Praznovala sta 62. poročni dan

Pred kratkim sta praznovala Theresia in Adolf Blažej iz Šentprimoža 62. poročni dan. Rodili so se jima štirje otroci: Evelin, Adolf, Andrea in Monika. 40 let sta uspešno vodila trgovino živil, električnih gospodinjskih strojev in vseh vsakdanjih potrebščin. Podjetje je znano predvsem po izvrstnem servisu. Po zasluženi upokojitvi sta dala trgovino v mlajše roke sinu Adolfu in njegovi ženi Vidi, ki v njihovem smislu delujeta naprej. Otroci s partnerji, devet vnukov in dve pravnukinji želijo babici in dedeju po tej poti mnogo zdravja in še veliko srečnih in lepih skupnih let. Čestitkam se pridružijo tudi sorodniki in prijatelji od blizu in daleč.