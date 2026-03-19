Pepca Rupic
Polokrogli življenjski jubilej Pepce Rupic

19.3.2026 Pogrče Pogerschitzen Novice

V četrtek, 19. marca, praznuje Pepca Rupic iz Pogrč 75. rojstni dan. Slavljenka izhaja iz Olipove rodbine v Vogrčah, njen oče Miha Lubas pa je bil legendarni vogrški organist in vodja domačega cerkvenega zbora. Ob polokroglem življenjskem jubileju smo prejeli naslednjo čestitko:

»Draga Pepca! Ob osebnem prazniku ti iskreno čestitamo in želimo vso srečo, obilo trdnega zdravja in božjega blagoslova. Pepca, ostani, kakršna si, vedno dobre volje, prijazna in dobra do nas vseh. Na mnoga leta ti kličemo vsi domači, vsa žlahta, prijatelji, skratka: vsi, ki te imamo radi!«

Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje Regi Žitara vas.

