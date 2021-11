Za suško občino ter za domačo kulturo si je Lenart Katz pridobil neminljive zasluge. To še posebej kot bivši dolgoletni občinski odbornik ter predsednik žvabeškega KPD Drava, prav tako pa kot pevec Okteta Suha prve ure. V torek, 16. novembra, praznuje 75. življenjski jubilej. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja ter zadovoljstva vsi domači, KPD Drava, LNS Suha, suški cerkveni zbor, Oktet in Lutke Suha ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.