Polokrogli življenjski jubilej Fani Fera

V nedeljo, 1. marca, bo obhajala Fani Fera iz Grabalje vasi 75. rojstni dan. Slavljenka, ki izhaja iz Čičkove rodbine in se je poklicno udejstvovala kot šivilja v podjetju Schaffer v Dobrli vasi, po poroki z Jožetom Fero pa je postala mati otrok Martina, Davida, Katje in Andreja, se je v mladosti aktivno udejstvovala tudi pri dobrolski farni mladini. Mnogi se še posebej radi spominjajo, ko je pod režijo Poldeja Zundra navduševala občinstvo kot igralka glavnih vlog. Danes so ji zelo pri srcu tudi rože, s katerimi krasi mdr. cerkev Šentdanijel nad Grabaljo vasjo. Ob osebnem prazniku ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva mož Jože skupaj z otroki, šest vnukov pa ji pošilja 77 poljubčkov.