Prihodnjo soboto, 29. marca, bo na Letini obhajala Marija Malej 75. rojstni dan. Slavljenki, ki izhaja iz Igrčeve rodbine pod Matjaževo Peco, prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva družina, bratje in sestre z družinami, matjaževci, pravnuk Oskar pa ji pošilja 75 poljubčkov.