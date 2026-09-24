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Marko Gregorič
Polokrogli življenjski jubilej

24.9.2026 Mala vas Kleindorf Novice

V torek, 15. septembra, je praznoval 65. rojstni dan Marko Gregorič iz Male vasi. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva družina, sorodniki, EL Globasnica in deželna EL. 

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