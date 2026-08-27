Polokrogli življenjski jubilej

V nedeljo, 16. avgusta, je obrnil 65. list svoje bogate življenjske knjige Črtomir Jank-Živkovič iz Kotmare vasi. Slavljencu, ki vsestransko podpira domače kulturno in cerkveno življenje ter samostojno občinsko politično gibanje v občini Kotmara vas, prisrčno čestitajo vsi domači, prijatelji in dobri znanci. Želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, božjega blago­slova ter zadovoljstva. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujeta KL-Kotmirška lista in SPD Gorjanci.

