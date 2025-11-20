Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Jurij Perč
Polokrogli življenjski jubilej

20.11.2025 Rinkole Rinkolach Novice

Minuli ponedeljek, 17. novembra, je dolgoletni urednik slovenskega sporeda ORF Jurij Perč praznoval svoj polokrogli jubilej. Naj nova svoboda letošnje pomladi obudi in razkrije vse, kar je dolga leta pustil ob strani, njegovi dnevi pa naj bodo polni zdravja, lepih doživetij ter pristnega veselja. Ob tej posebni priložnosti mu prisrčne čestitke pošiljajo vsi domači, sorodniki in prijatelji z vseh vetrov. Svojemu nekdanjemu pevcu ob ustanovitvi zbora se pridružujejo tudi matjaževci.

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt