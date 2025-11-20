Polokrogli življenjski jubilej

Minuli ponedeljek, 17. novembra, je dolgoletni urednik slovenskega sporeda ORF Jurij Perč praznoval svoj polokrogli jubilej. Naj nova svoboda letošnje pomladi obudi in razkrije vse, kar je dolga leta pustil ob strani, njegovi dnevi pa naj bodo polni zdravja, lepih doživetij ter pristnega veselja. Ob tej posebni priložnosti mu prisrčne čestitke pošiljajo vsi domači, sorodniki in prijatelji z vseh vetrov. Svojemu nekdanjemu pevcu ob ustanovitvi zbora se pridružujejo tudi matjaževci.