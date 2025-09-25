Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Terezija Wakounig
Polokrogli življenjski jubilej

25.9.2025 Dunaj Wien Novice

V nedeljo, 28. kimovca, bo obhajala 65-letnico dr. Terezija Wakounig, svetnica na ministrstvu za izobraževanje, znanost in raziskovalno dejavnost. Zibelka ji je stekla pri Kovaču v Mlinčah; je enajsta po vrsti. Po ljudski šoli v Šentprimožu je hodila v Slovensko gimnazijo, kjer je maturirala leta 1979; razrednik je bil prof. Jožko Kovačič. Na dunajski univerzi je študirala pravo; končala ga je leta 1985 z doktoratom. Po pripravništvu na sodiščih na Dunaju se je zaposlila na pravnem oddelku dunajske univerze. 1. sušca 1990 je dobila službo na ministrstvu, najprej na oddelku za stavbeništvo. Zadnja leta dela na oddelku za mednarodne zadeve, v glavnem pri vrednotenju in priznavanju tujih diplom. Slavljenki iskreno čestitajo in želijo vse najboljše sinovi Ciril, Ivo in Matjaž, bratje pa sestre z družinami, prijatelji ter dobri znanci. Vsi ji želijo srečne poti pri obiskovanju znamenitosti blizu in daleč. Ad multos annos!

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt