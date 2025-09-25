Polokrogli življenjski jubilej

V nedeljo, 28. kimovca, bo obhajala 65-letnico dr. Terezija Wakounig, svetnica na ministrstvu za izobraževanje, znanost in raziskovalno dejavnost. Zibelka ji je stekla pri Kovaču v Mlinčah; je enajsta po vrsti. Po ljudski šoli v Šentprimožu je hodila v Slovensko gimnazijo, kjer je maturirala leta 1979; razrednik je bil prof. Jožko Kovačič. Na dunajski univerzi je študirala pravo; končala ga je leta 1985 z doktoratom. Po pripravništvu na sodiščih na Dunaju se je zaposlila na pravnem oddelku dunajske univerze. 1. sušca 1990 je dobila službo na ministrstvu, najprej na oddelku za stavbeništvo. Zadnja leta dela na oddelku za mednarodne zadeve, v glavnem pri vrednotenju in priznavanju tujih diplom. Slavljenki iskreno čestitajo in želijo vse najboljše sinovi Ciril, Ivo in Matjaž, bratje pa sestre z družinami, prijatelji ter dobri znanci. Vsi ji želijo srečne poti pri obiskovanju znamenitosti blizu in daleč. Ad multos annos!