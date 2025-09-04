Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Mirko Oraže
Polokrogli življenjski jubilej

4.9.2025 Semislavče St. Lamprecht Novice

Prihaja z Obirskega, svojo drugo domovino pa je Mirko Oraže po poroki z Drzovčevo Lojzko našel v Semislavčah. Poznamo ga kot angažiranega občinskega politika, športnika in upokojenega učitelja naravoslovja na Slovenski gimnaziji. Drugo leto bo minilo 35 let, ko je bil prvič izvoljen v rožeški občinski svet. In ko je bil leta 1970 ustanovljen SAK, je bilo zanj samoumevno, da se po vojaščini na Dunaju pridruži slovenskim nogometašem. Minuli torek, 2. septembra, je obhajal 75. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva vsi domači, deželna EL, Rožeška lista RL ter prijatelji in dobri znanci. 

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt