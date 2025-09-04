Polokrogli življenjski jubilej

Prihaja z Obirskega, svojo drugo domovino pa je Mirko Oraže po poroki z Drzovčevo Lojzko našel v Semislavčah. Poznamo ga kot angažiranega občinskega politika, športnika in upokojenega učitelja naravoslovja na Slovenski gimnaziji. Drugo leto bo minilo 35 let, ko je bil prvič izvoljen v rožeški občinski svet. In ko je bil leta 1970 ustanovljen SAK, je bilo zanj samoumevno, da se po vojaščini na Dunaju pridruži slovenskim nogometašem. Minuli torek, 2. septembra, je obhajal 75. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva vsi domači, deželna EL, Rožeška lista RL ter prijatelji in dobri znanci.