Polokrogli življenjski jubilej  

Minuli torek, 29. julija, je prelistal 65. list svoje bogate življenjske knjige Gregor Pitschek, p. d. Drzovc v Semislavčah pri Rožeku. Slavljenec je skrben in priljubljen mežnar semislavške podružnice, posvečene sv. Avguštinu. Ob polokroglem življenjskem jubileju mu prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče ter božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva družina, sestre Lojzka, Kati, Marija in Krista z družinami, farna skupnost, RL-Rožeška lista in KD Peter Markovič.