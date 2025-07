Polokrogli življenjski jubilej

V Vogrčah je minuli petek, 4.julija, praznoval 75. rojstni dan Rudi Kontschitsch. Slavljenec je vsa leta aktivno povezan z vogrškim farnim in kulturnim življenjem – mdr. kot igralec in sotrudnik KKD Vogrče in okolica ter kot cerkveni pevec in bivši dolgoletni predsednik župnijskega sveta. Prav tako mu je zelo pri srcu domače gasilsko društvo, kjer je bil vrsto let tajnik. Ob polokroglem življenjskem jubileju mu po tej poti prisrčno čestitajo žena Štefka ter otroka Elisabeth in Rudi z družinama. Želijo mnogo zdravja, božjega blagoslova ter sreče in osebnega zadovoljstva in mu kličejo: Bog te živi in še na mnoga leta. Čestitkam se pridružujejo cerkveni pevci ter KKD Vogrče in okolica.