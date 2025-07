V petek, 4. julija, obhaja Elizabeta Čik iz Male vasi pri Škocjanu 75. rojstni dan. Ob polokroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva tvoji otroci Marjan, Martina, Lojzej in Lizika z družinami in vnuki. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo GWL Škocjan, SJK, Slovensko društvo upokojencev Podjuna ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč.