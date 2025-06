V petek, 20. junija, bo biv­ši ravnatelj ljudske šole v Šentprimožu Lojze Lach praznoval 75. rojstni dan. Škocjanskemu podžupanu z izrazito socialno žilico ter podporniku SAK prve ure prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in ustvarjalne energije vsi domači ter prijatelji in dobri znanci.