Pred kratkim je praznoval polokrogli življenjski jubilej priljubljeni šentjakobski župnik Jurij Buch. Slavljenec je pred 75 leti zagledal luč sveta v Klopčah pri Velikovcu in se je po maturi na Slovenski gimnaziji odločil za duhovniški poklic. Njegov pogled na krščanstvo je med drugim močno razširil legendarni brazilski škof Erwin Kräutler. Kot župnik v Šentjakobu, na Pečnici in v Šmiklavžu je Jurij Buch elo priljubljen tudi zaradi odprtega značaja. Ob osebnem jubileju prisrčno čestitamo ter želimo obilo zdravja in božjega blagoslova. Ad multos annos!