Pretekli petek, 15. novembra, je novinarski kolega Tomaž Verdev iz Celovca upihnil svečke za svoj 45. rojstni dan! Ob tem polokroglem jubileju mu ekipa Novic iz srca želi vse najboljše: obilo zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva in veliko uspeha pri vrtnarski izobrazbi, ki jo opravlja ob službi. Tomaž, ostani tisti kritični duh, ki ga vsi poznamo in cenimo – in ob naslednji božičnici nas zopet razveseli z eno svojih legendarnih pesmi!