Če ga srečaš, ne moreš verjeti, da se približuje 90-letnici. Njegova vitalnost je naravnost fenomenalna, kar ne čudi, saj je tesno povezan z naravo in športom. Ob osebnem prazniku prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče ter veselih trenutkov družina, EL Globasnica, SJK ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Na zdravje, Foltej, in na mnoga leta!