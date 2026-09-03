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Franc Kelih
Polokrogli jubilej Franca Keliha

3.9.2026 Sele Zell Pfarre Novice

V petek, 4. septembra, praznuje Franc Kelih 65. rojstni dan. Dolgoletni poslovodja Posojilnice v Borovljah in zadnjih 22 let sodirektor Mohorjeve družbe v Celovcu se je konec leta 2025 upokojil. Rojen je bil pri Robniku, danes pa živi z družino pri Liparju. Je ponosen oče treh sinov, Matjaža, Martina in Mirana, ter dedek štirih vnukov, s katerimi zdaj še posebej rad preživlja svoj prosti čas. Družina mu pomeni največ, med njegovimi velikimi strastmi pa je tudi kolesarjenje. Ob 65. rojstnem dnevu mu družina, sorodniki ter prijatelji prisrčno čestitajo ter mu želijo veliko zdravja, sreče in zadovoljstva ter še mnogo lepih trenutkov v krogu družine.

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